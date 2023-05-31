Екс-зірка "Шахтаря" нарвався на постанову про арешт: що трапилося

Правоохоронці бразильського штату Ріу-Гранді-ду-Сул серйозно взялися за колишнього вінгера донецького "Шахтаря" і збірної Бразилії Дугласа Косту. Місцевий суд ухвалив постанову про арешт футболіста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo .

32-річний бразилець викритий у несплаті аліментів. Ордер на арешт Феміда наразі не виписала, оскільки колишня зірка української Прем'єр-ліги перебуває за межами країни.

Дуглас Коста зараз захищає кольори "Лос-Анджелес Гелаксі". Однак, щойно він прибуде до Бразилії, то відразу ж буде арештований будь-яким судовим виконавцем чи поліцією. Адвокати вінгера намагатимуться оскражити поставнову в апеляційному суді.

У складі "Шахтаря" Дуглас Коста виступав у 2010-2015 рр. Загалом він провів 203 матчі в складі "гірників", у яких забив 38 м'ячів і віддав 40 гольових передач. Із командою бразилець завоював 5 чемпіонських титулів УПЛ і три Кубка України.

Влітку 2015-го "Шахтар" продав Косту мюнхенській "Баварії" за 30 млн євро. Пізніше він виступав за туринський "Ювентус" і рідний "Греміо". У складі збірної Бразилії зіграв 31 поєдинок (3 голи), учасник ЧС-2018.