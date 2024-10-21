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Екс-зірка Серії A оформив пента-трик за півгодини в аматорах і пішов відпочивати: відео

Фото: Костас Манолас (крайній праворуч) у складі збірної Греції (facebook.com/ethnikiomada)
Автор: Антон Федорців

Колишній оборонець збірної Греції Костас Манолас яскраво повернувся в клуб свого дитинства – "Паннаксіакос" із Наксоса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sportday.

33-річний центрбек не зміг працевлаштуватися в професіоналах після вильоту "Салернітани" з італійської Серії A. Він повернувся на батьківщину та вирішив підтримувати фізичну форму на любительському рівні.

Манолас перекваліфікувався в нападника та вийшов у старті "Паннаксіакоса" на поєдинок проти "Марпіссаікоса". Зірковий футболіст одягнув капітанську пов'язку та до 34-ї хвилини п'ять разів розписався у воротах суперників, а фінальний свисток зафіксував повний розгром (12:1).

До речі, відразу після пента-трику Маноласа замінили. Цілком імовірно, що в наступних матчах "Паннаксіакоса" він замахнеться на нові гольові подвиги. На професіональному рівні оборонець оформив 25 м'ячів.

 

 

Хто такий Костас Манолас

Уродженець Наксоса, вихованець "Паннаксіакоса" та "Трасівулоса". У команді з передмістя Афін дебютував у грецькій Суперлізі в сезоні 2008/09.

Згодом перебрався в столичний АЕК, а після трьох років у лавах "двоголових орлів" перейшов у пірейський "Олімпіакос". Через два роки поїхав до Італії, де захищав кольори столичної "Роми", "Наполі" та "Салернітани". Нетривалі періоди провів у "Олімпіакосі" та еміратській "Шарджі".

Триразовий чемпіон Греції з пірейцями, завоював по Кубку Греції з АЕКом і "Олімпіакосом", а в складі "Наполі" тріумфував у Кубку Італії 2019/20. У збірній Греції зіграв 42 матчі (1 гол), учасник ЧС-2014.

До слова, раніше розібрали внесок династії Мальдіні в італійський футбол.

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