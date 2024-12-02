ua en ru
Пн, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Екс-володар поясу WBC проведе поєдинок у Києві

Київ, Понеділок 02 грудня 2024 15:47
UA EN RU
Екс-володар поясу WBC проведе поєдинок у Києві Фото: Віктор Постол востаннє виходив на ринг у липні 2023-го (Elite Boxing Promotion)
Автор: Андрій Костенко

Колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі за версією WBC, українець Віктор Постол повернеться на ринг у січні наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spartabox Faniian Promotions.

Боксер, якому на той час вже виповниться 41 рік, візьме участь у вечорі боксу, що відбудеться 25 січня у столичному Палаці спорту.

Постол виступить в андеркарді головного поєдинку. В ньому український боксер першої напівсередньої ваги Арам Фаніян проведе захист титулу WBO Global. Фахінян у серпні переміг мексиканця Хуана Родрігеса. Після цього Всесвітня боксерська організація включила його в топ-10 рейтингу першої напівсередньої ваги. Суперники українських боксерів наразі невідомі.

Хто такий Віктор Постол

Уродженець Київщини на професіональному ринзі дебютував у 2007 році. Піку кар'єри досягнув у 2015-му, коли сенсаційно переміг аргентинця Лукаса Матіссе, здобувши вакантний титул WBC у напівсередній вазі.

У липні 2016-го програв об'єднавчий поєдинок чемпіону WBO Теренсу Кроуфорду. Після невдачі з американцем провів ще сім поєдинків, у яких тричі переміг та зазнав чотирьох поразок. Останній на цей час бій за його участю відбувся в липні 2023 року у Лас-Вегасі. Постол програв Елвісу Родрігесу з Домінікани, опинившись в нокауті у 7-му раунді.

Раніше стало відомо, що Володимир Кличко кинув виклик Дюбуа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
WBO Бокс Виктор Постол
NEWS
АЕС "на мінімалках". Що таке малі реактори, про які говорять в Україні
АЕС "на мінімалках". Що таке малі реактори, про які говорять в Україні
DAILY
"Тисяча Зеленського" і підвищення податків: як уникнути популізму під час війни
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна "Тисяча Зеленського" і підвищення податків: як уникнути популізму під час війни