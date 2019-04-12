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Экс-военный признался в убийстве словацкого журналиста Куцяка

Новости » Происшествия    12.04.2019 - 15:07
Экс-военный признался в убийстве словацкого журналиста Куцяка
Фото: журналист Ян Куцяк (facebook.com/Aktuality.sk)

Журналиста и его невесту убили в феврале 2018 года

В Словакии бывший военный Мирослав Марчек признался, что стрелял в журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесту. Об этом пишет словацкое издание Aktuality.

Подозреваемыми в этом деле являются Марчек и трое других человек. Вероятно, бывший военный был водителем других подозреваемых в деле.

Напомним, заказчику убийства журналиста Яна Куцяка предъявили официальные обвинения. По версии следствия, мультимиллионер Мариан Кочнер отдал приказ убить Кучака за его журналистскую деятельность. Сейчас Кочнер находится под стражей в связи с расследованием экономических преступлений.

РБК-Украина писало, что 30 октября 2018 года суд арестовал четырех обвиняемых в убийстве словацкого журналиста Кучака

Ранее сообщалось, что подозреваемые в убийстве Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой посещали дом журналиста семь раз до убийства.

Отмечалось, что подозреваемые дали показания, что их наняла коллега богатейшего бизнесмена Словакии Мариана Кочнера.

Сообщалось также, что заказчик заплатил за убийство Яна Куцяка минимум 70 тыс. евро. Планировали убить только Кучака. Его невеста оказалась случайной жертвой.

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