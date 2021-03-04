Экс-узники Кремля создали платформу для освобождения украинцев из плена

Общественная инициатива имеет целью поддержать лиц, которые до сих пор находятся в местах ограничения свободы на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, а также в России. Организаторы рассказали, что платформа сосредоточится на привлечении международного внимания к вопросу освобождения заложников Кремля, а также на взаимодействии с украинской властью в процессе их освобождения.

"Нашей целью является восстановление справедливости для каждого. Платформа занимается освобождением граждан, которые оказались за решеткой в результате российской агрессии. Мы также осуждаем преследование гражданских активистов. Мы стремимся, чтобы вопрос освобождения политических заключенных стал приоритетным как для наших международных партнеров, так и для украинской власти", - сказал один из организаторов общественного объединения Павел Гриб.

По словам основателей, платформа будет функционировать исключительно на основе норм международного права, законодательства Украины, норм Устава ООН, международных конвенций и решений международных судов и других резолюций международных правовых организаций. Кроме того, организация открыта к сотрудничеству с украинскими и международными сообществами, которые работают в направлении освобождения украинских граждан.

"Мы заявляем, что в своей деятельности будем противостоять агрессии России, будем бороться за возвращение временно оккупированных территорий, работать ради свободы и независимости нашего государства", – сказали организаторы.

Платформу представили при поддержке инициативы Prisoners Voice, координатором которой является Центр гражданских свобод.

Учредителями платформы "Освобождение заключенных" являются: Олег Сенцов, Герой Украины Владимир Жемчугов, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Ахтем Чийгоз, Станислав Асеев, Александр Кольченко, Владимир Балух, Игорь Козловский, Евгений Панов, Ильми Умеров, Николай Семена, Исмаил Рамазанов, Александр Шумков, Игорь Мовенко.