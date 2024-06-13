Екс-тренер "Шахтаря" очолив "Мілан"
Португалець Паулу Фонсека став новим головним тренером італійського "Мілана".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Триразовий чемпіон України повернувся до Серії А. Він обійняв посаду, що стала вакантною після звільнення Стефано Піолі.
Фонсека підписав із "Міланом" контракт на 3 роки. До Італії португальський фахівець перебрався з французької Ліги 1. Там він провів два сезони на чолі "Лілля". У першому команда Фонсеки фінішувала на п'ятій сходинці, а в другому піднялася вгору на одну позицію.
Раніше Фонсека вже працював у чемпіонаті Італії. На чолі столичної "Роми" він провів два роки, але так і не зміг вивести "вовків" до Ліги чемпіонів (5-те та 7-ме місця).
Хто такий Паулу Фонсека
Народився в Мозамбіку, де служив його батько-військовий. Дитинство провів у португальському містечку Баррейру. На професіональному рівні найбільше грав у рідному "Баррейренсе" та "Ештрелі Амадорі".
Кар'єру тренера розпочав у 2005 році. Спершу працював із молоддю, а потім очолив скромний "Дезембру". Пізніше працював із "Одівелашем", "Піньялновенсе", "Авешем", "Пасуш де Феррейра" (двічі), "Порту" та "Брагою". З двома останніми виграв Суперкубок і Кубок Португалії відповідно.
Перед сезоном 2016/17 очолив донецький "Шахтар". Тричі тріумфував із "гірниками" в Прем'єр-лізі, здобув 3 Кубка та один Суперкубок України. У 2018 році одружився з українкою Катериною Остроушко – тоді керівницею прес-служби президента "Шахтаря" Ріната Ахметова. Родина Фонсеки активно підтримує Україну після повномасштабного вторгнення РФ.
До слова, раніше Конте став керманичем "Наполі" замість Кальцони.
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