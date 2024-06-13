Экс-тренер "Шахтера" возглавил "Милан"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Трехкратный чемпион Украины вернулся в Серию А. Он вступил в должность, которая стала вакантной после увольнения Стефано Пиоли.

Фонсека подписал с "Миланом" контракт на 3 года. В Италию португальский специалист перебрался из французской Лиги 1. Там он провел два сезона во главе "Лилля". В первом команда Фонсеки финишировала на пятой строчке, а во втором поднялась вверх на одну позицию.

Ранее Фонсека уже работал в чемпионате Италии. Во главе столичной "Ромы" он провел два года, но так и не смог вывести "волков" в Лигу чемпионов (5-е и 7-е места).

Кто такой Паулу Фонсека

Родился в Мозамбике, где служил его отец-военный. Детство провел в португальском городке Баррейра. На профессиональном уровне больше всего играл в родном "Баррейренсе" и "Эштреле Амадоре".

Карьеру тренера начал в 2005 году. Сначала работал с молодежью, а затем возглавил скромный "Дезембру". Позже работал с "Одивелашем", "Пиньялновенсе", "Авешем", "Пасуш де Феррейра" (дважды), "Порту" и "Брагой". С двумя последними выиграл Суперкубок и Кубок Португалии соответственно.

Перед сезоном 2016/17 возглавил донецкий "Шахтер". Трижды триумфовал с "горняками" в Премьер-лиге, завоевал 3 Кубка и один Суперкубок Украины. В 2018 году женился на украинке Екатерине Остроушко – тогда руководительнице пресс-службы президента "Шахтера" Рината Ахметова. Семья Фонсеки активно поддерживает Украину после полномасштабного вторжения в РФ.