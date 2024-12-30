Екс-співвласник "ПриватБанку" звинуватив очільницю банку у сприянні продажу порту "Боріваж" зі збитками

За словами бізнесмена, Чернишова раніше працювала під його керівництвом.

"Слід звернути увагу на те, що нинішня очільниця "ПриватБанку" - Лариса Чернишова - довгий час працювала під безпосереднім керівництвом Сергія Тігіпка. Так, Лариса Чернишова 23 серпня 2007 року була призначена заступницею голови правління, головною спеціалісткою з питань ризиків Сведбанку і працювала на цій посаді до 30 квітня 2010 року. Приблизно в цей час, з 2006 по 12.06.2009 року, Сергій Тігіпко обіймав посаду голови правління ВАТ "Сведбанк", - зазначив Мартинов.

На його думку, саме в цьому може бути відповідь, чому були змінені правила проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі з продажу активів АТ КБ "ПриватБанк" безпосередньо напередодні призначення редукціону по "Боріваж".

"І саме тому ані судові заборони, ані кримінальні справи не змогли зупинити колишню підлеглу Ларису Чернишову, коли колишній начальник попросив продати саме йому цінний актив, навіть якщо це суперечить інтересам банку та держави", - заявив бізнесмен.

Нагадаємо, 23 грудня державний "ПриватБанк" продав кредити ТОВ "Боріваж"; покупця пов’язують з Сергієм Тігіпком.

Частину права вимоги за кредитними договорами до ТОВ "Боріваж" в розмірі майже 3 млрд 556 мільйони гривень, продали за 2 млрд грн. Сама вартість заставного активу, за даними експертів, оцінюється у 15 млрд гривень.