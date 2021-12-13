Экс-сотрудника СБУ Беззубенко обвинили во влиянии на руководителей шести таможен

По состоянию на сегодня, по словам собеседников издания, как минимум в шести региональных таможнях руководителями высшего или среднего звена являются ставленники Беззубенко, которые ранее работали с ним или под его руководством в СБУ.

В частности, Киевскую таможню возглавляет Сергей Силюк, который работал в СБУ по Донецкой и Луганской областях, где занимался борьбой с перетоком товаров и ресурсов на неподконтрольные территории.

На Львовскую таможню назначен Илья Нижников, экс-чиновник СБУ по Киеву и Киевской области. Закарпатской таможней руководит Николай Румянцев, а Волынской - Артем Гузь, оба из Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности (ГУ КЗЭ) СБУ, которое возглавлял в свое время упомянутый Сергей Семочко и где работал Беззубенко. Гузь при этом успел поработать замначальника отдела оперативного управления ГУ ГФС в Киеве.

Должность главного инспектора сектора в сфере предотвращения, выявления и противодействия коррупции Полесской таможни получил его коллега, следователь по особо важным делам столичного главка Андрей Киптенко, который также под руководством Беззубенко и Семочко работал в ГУ КЗЭ СБУ. А их коллега по столичному главку СБУ Андрей Колобродов стал начальником Галицкой таможни. По данным СМИ, он также работал и.о. заместителя координационно-мониторинговой таможни ГТСУ.

Издание также отмечает, что Артем Гузь, работая всю жизнь на госслужбе, задекларировал целый портфель недвижимости, Андрей Киптенко оказался сыном начальника департамента хозобеспечения (завхоза) СБУ, а в отношении Колобродова в сети опубликован целый список чиновников среднего звена, которых он якобы расставил "смотрящими" на Галицкой таможне.

По данным издания, новый и. о. главы таможни Вячеслав Демченко не имеет никакого влияния на вновь назначенных руководителей.