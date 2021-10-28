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Экс-прокурору Крыма объявили подозрение в госизмене

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Севастополь, Четверг 28 октября 2021 13:00
Экс-прокурору Крыма объявили подозрение в госизмене Фото: экс-прокурора Крыма подозревают в госизмене (ssu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Бывший украинский прокурор возглавил прокуратуру Севастополя в оккупированном Крыму. Его подозревают в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, начальник отдела прокуратуры г. Севастополя в марте 2014 года согласился на предложение занять должность исполняющего обязанности прокурора г. Севастополя.

"Таким образом, являясь сотрудником органов прокуратуры Украины с 2001 года, он помогал в проведении взрывной деятельности против Украины представителям спецслужб, правоохранительных и других органов государственной власти Российской Федерации, а также в незаконном образовании и функционировании в г. Севастополе системы органов государственной власти Российской Федерации", - говорится в сообщении.

2 мая 2014 года его назначили руководителем незаконной российской "прокуратуры города Севастополя", где он продолжил руководить органом до октября 2018 года.

Экс-прокурору Крыма объявили подозрение в госизменеФото: прокурор, которому объявили подозрение (gp.gov.ua)

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