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Екс-прокурору Криму оголосили підозру в держзраді

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Севастополь, Четвер 28 жовтня 2021 13:00
Екс-прокурору Криму оголосили підозру в держзраді Фото: екс-прокурора Криму підозрюють у держзраді (ssu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Колишній український прокурор очолив прокуратуру Севастополя в окупованому Криму. Його підозрюють у держзраді.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, начальник відділу прокуратури м. Севастополя в березні 2014 року погодився на пропозицію обійняти посаду виконуючого обов'язки прокурора м.Севастополя.

"Таким чином, будучи співробітником органів прокуратури України з 2001 року, він допомагав у проведенні вибухової діяльності проти України представникам спецслужб, правоохоронних та інших органів державної влади Російської Федерації, а також у незаконному утворенні та функціонуванні в м.Севастополі системи органів державної влади Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

2 травня 2014 року його призначили керівником незаконної російської "прокуратури міста Севастополя", де він продовжив керувати органом до жовтня 2018 року.

Екс-прокурору Криму оголосили підозру в держзрадіФото: прокурор, якому оголосили підозру (gp.gov.ua)

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Крим держзрада
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