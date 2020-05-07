Экс-президенту Франции грозит ответственность за сексуальные домогательства, - Le Monde

Фото: Валери Жискар д'Естен (inosmi.ru)

Речь идет о домогательствах во время интервью

Экс-президенту Франции Валери Жискару д'Естену грозит ответственность за сексуальные домогательства во время интервью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Le Monde.

Как говорится в жалобе, которая есть в распоряжении издания, 94-летний д'Естен (был президентом с 1974 по 1981 год, - ред.) во время интервью для общественного вещателя WDR в конце 2018 года положил руку на ягодицы 37-летней немецкой журналистке Анн-Катрин Страке.

Она подала жалобу на экс-президента Франции за сексуальное насилие, которое по закону наказывается лишением свободы на два года и штрафом в 30 тысяч евро. Отмечается, что жалоба была направлена в прокуратуру Парижа.

"В конце интервью Страке спросила д'Естена, не хотел бы тот сфотографироваться с ней, ее оператором. На что тот согласился, а затем, коснувшись ее талии, положил руку на ягодицу", - говорится в сообщении.

Страке подтвердила свои обвинения.

"Я была очень удивлена и не одобряя эти приступы, которые поставили меня в очень неловкую ситуацию, я пыталась оттолкнуть руку месье Жискара д'Естена, но не имела успеха. У меня сложилось впечатление, что он настаивал", - заявила она.

Журналистка уверена, что экс-президент пытался "унизить ее достоинство" и собирается доказывать это в соответствующих органах.

Напомним, ранее в США суд присяжных признал американского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум статьям обвинения - сексуальное насилие первой степени и изнасиловании третьей степени.