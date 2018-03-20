Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На екс-президента Південної Кореї заведено кримінальну справу

НовиниНадзвичайні події    20.03.2018 - 13:46
Фото: екс-президент Південної Кореї Лі Мен Бак (flickr.com)
Фото: екс-президент Південної Кореї Лі Мен Бак (flickr.com)

Південнокорейські прокурори домагаються арешту екс-президента країни Лі Мен Бака

Проти екс-президента Лі Мен Бака завели кримінальну справу за фактом отримання хабара у розмірі 11 млрд вон, від співробітників національного розвідувального агентства Південної Кореї і відомих підприємств країни. Про це повідомляє видання Yonhap.

Зокрема, повідомляється, що прокурори Південної Кореї запросили ордер на арешт колишнього президента Лі Мен Бака за звинуваченням у розтраті і зловживанні повноваженнями. Таким чином, екс-президент став четвертим главою держави, якому були пред'явлені звинувачення в корупції. Керівник країни Лі Мен Бак, займав цей пост з 2008 по 2013 роки, тепер він звинувачується в отриманні хабара на суму близько 11 млрд вон (10,3 млн доларів) від співробітників національної розвідувальної служби Південної Кореї і підприємств, в число яких входить навіть Samsung.

"Ми пояснили неминучу необхідність арешту підозрюваного, а також те, що існує велика небезпека того, що він знищить докази, оскільки Лі Мен Бак заперечував аргументи сторони обвинувачення", - розповів співробітник прокуратури південнокорейському видання.

Можливий арешт Лі Мен Бака станеться всього через рік після того, як його наступниця на посаді президента, Пак Кин Хе, була поміщена під варту за звинуваченням в корупції. Минулого місяця прокурори попросили суд призначити їй покарання у вигляді 30 років позбавлення волі. Нагадаємо, Пак Кин Хе звинувачується в незаконному отриманні близько $21 млн доларів

Лі Мен Бак, ймовірно, стане четвертим колишнім президентом країни, якому офіційно буде пред'явлено кримінальне обвинувачення. Крім Пак Кин Хе, цієї долі "удостоїлися" Чон Ду Хван і Ро Де У. Вони були засуджені за хабарництво і заколот в 1996 році і засуджені до смертної кари, проте пізніше помилувані судом. Ще одному екс-лідеру країни Но Му Хену офіційно не було пред'явлено звинувачення, проте він вчинив самогубство в 2009 році після того, як прокурори допитали його за звинуваченням у розтраті.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в 2017 році колишній прем'єр-міністр Південної Кореї Хан Мен Сук вийшла на свободу після двох років тюремного ув'язнення. Про це повідомило агентство Yonhap. Хан Мен Сук, яка очолювала уряд з 2006 по 2007 рік, відбувала покарання з 2015 року після того, як суд визнав її винною в отриманні 900 млн вон (майже 793 тис. доларів) хабара від будівельної компанії.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Поліція затримала на хабарі патрульного інспектора У ДФС затримали на хабарі посадовця внутрішньої безпеки
Теги: Корея, взятка
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top