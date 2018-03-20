На екс-президента Південної Кореї заведено кримінальну справу

Проти екс-президента Лі Мен Бака завели кримінальну справу за фактом отримання хабара у розмірі 11 млрд вон, від співробітників національного розвідувального агентства Південної Кореї і відомих підприємств країни. Про це повідомляє видання Yonhap.

Зокрема, повідомляється, що прокурори Південної Кореї запросили ордер на арешт колишнього президента Лі Мен Бака за звинуваченням у розтраті і зловживанні повноваженнями. Таким чином, екс-президент став четвертим главою держави, якому були пред'явлені звинувачення в корупції. Керівник країни Лі Мен Бак, займав цей пост з 2008 по 2013 роки, тепер він звинувачується в отриманні хабара на суму близько 11 млрд вон (10,3 млн доларів) від співробітників національної розвідувальної служби Південної Кореї і підприємств, в число яких входить навіть Samsung.

"Ми пояснили неминучу необхідність арешту підозрюваного, а також те, що існує велика небезпека того, що він знищить докази, оскільки Лі Мен Бак заперечував аргументи сторони обвинувачення", - розповів співробітник прокуратури південнокорейському видання.

Можливий арешт Лі Мен Бака станеться всього через рік після того, як його наступниця на посаді президента, Пак Кин Хе, була поміщена під варту за звинуваченням в корупції. Минулого місяця прокурори попросили суд призначити їй покарання у вигляді 30 років позбавлення волі. Нагадаємо, Пак Кин Хе звинувачується в незаконному отриманні близько $21 млн доларів

Лі Мен Бак, ймовірно, стане четвертим колишнім президентом країни, якому офіційно буде пред'явлено кримінальне обвинувачення. Крім Пак Кин Хе, цієї долі "удостоїлися" Чон Ду Хван і Ро Де У. Вони були засуджені за хабарництво і заколот в 1996 році і засуджені до смертної кари, проте пізніше помилувані судом. Ще одному екс-лідеру країни Но Му Хену офіційно не було пред'явлено звинувачення, проте він вчинив самогубство в 2009 році після того, як прокурори допитали його за звинуваченням у розтраті.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в 2017 році колишній прем'єр-міністр Південної Кореї Хан Мен Сук вийшла на свободу після двох років тюремного ув'язнення. Про це повідомило агентство Yonhap. Хан Мен Сук, яка очолювала уряд з 2006 по 2007 рік, відбувала покарання з 2015 року після того, як суд визнав її винною в отриманні 900 млн вон (майже 793 тис. доларів) хабара від будівельної компанії.