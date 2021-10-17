Экс-президента США Клинтона выписали из больницы

В воскресенье, 17 октября, бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон был выписан из больницы Южной Калифорнии, где он проходил лечение. Он отправился омой в Нью-Йорк, чтобы продолжить свое восстановление.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
"Его температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались", - говорится в заявлении врачей медцентра, опубликованном представителем Клинтона Анхелем Уреньей.
Напомним, ранее Билла Клинтона доставили в одно из медучреждений Калифорнии из-за заражения "инфекцией, не связанной с COVID-19". Сообщалось, что причиной госпитализации бывшего главы Соединенных Штатов стало заражение крови. Как заявлял официальный представитель Клинтона его выписку перенесли на ночь.