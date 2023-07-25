Екс-президента Казахстану Назарбаєва позбавили держохорони, але є нюанс
Служба державної охорони більше не буде забезпечувати безпеку колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлене положення "про Службу державної охорони Республіки Казахстан".
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ, згідно з яким змінилося профільне положення "про Службу державної охорони Республіки Казахстан". Зазначається, що указ вводиться в дію з 4 серпня 2023 року.
Охорона у Назарбаєва може залишитися
Казахстанські ЗМІ повідомили, що довічна охорона екс-президента передбачена конституційним законом.
"У колишній редакції документа першим пунктом у переліку завдань СДО вказувалося забезпечення безпеки Першого Президента Республіки Казахстан - Єлбаси", - йдеться в матеріалі.
Однак на сьогодні закон "Про Першого Президента Республіки Казахстан - Єлбаси" втратив свою чинність. Таким чином, нова редакція указу лише приводиться у відповідність із цією зміною.
Таким чином ЗМІ звертають увагу, що екс-президент Нурсултан Назарбаєв, як і раніше, має забезпечуватися охороною коштом держави і підпадати під поняття "інші особи, що охороняються".
Назарбаєв втрачає свої привілеї
З початку 2022 року екс-президента Казахстану почали поступово позбавляти повноважень і статусів. Але раніше стало відомо, що Нурсултан Назарбаєв зберіг щонайменше одну керівну посаду - у фонді національного добробуту (ФНБ).
5 червня 2022 року в Казахстані відбувся республіканський референдум щодо поправок до Конституції. З Конституції було виключено положення про роль і привілеї першого президента республіки Назарбаєва.
Зокрема, вилучено положення про право першого президента Казахстану обиратися на пост глави держави більше ніж двічі поспіль, прибрано пункт про те, що статус і повноваження першого президента визначають Конституція і конституційний закон.
Також експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв позбувся статусу голови вищої опікунської ради "Назарбаєв університету", "Назарбаєв інтелектуальних шкіл" і "Назарбаєв фонду".
Минулого року діючий лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв переміг у президентських виборах. Він набрав понад 80% голосів. Токаєв став президентом Казахстану у 2019 році. Нурсултан Назарбаєв, який до цього 28 років очолював країну
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