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Екс-президента Казахстану Назарбаєва позбавили держохорони, але є нюанс

Новость на русском →
Казахстан, Вівторок 25 липня 2023 16:28
Екс-президента Казахстану Назарбаєва позбавили держохорони, але є нюанс Фото: Нурсултан Назарбаєв (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Служба державної охорони більше не буде забезпечувати безпеку колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлене положення "про Службу державної охорони Республіки Казахстан".

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ, згідно з яким змінилося профільне положення "про Службу державної охорони Республіки Казахстан". Зазначається, що указ вводиться в дію з 4 серпня 2023 року.

Охорона у Назарбаєва може залишитися

Казахстанські ЗМІ повідомили, що довічна охорона екс-президента передбачена конституційним законом.

"У колишній редакції документа першим пунктом у переліку завдань СДО вказувалося забезпечення безпеки Першого Президента Республіки Казахстан - Єлбаси", - йдеться в матеріалі.

Однак на сьогодні закон "Про Першого Президента Республіки Казахстан - Єлбаси" втратив свою чинність. Таким чином, нова редакція указу лише приводиться у відповідність із цією зміною.

Таким чином ЗМІ звертають увагу, що екс-президент Нурсултан Назарбаєв, як і раніше, має забезпечуватися охороною коштом держави і підпадати під поняття "інші особи, що охороняються".

Назарбаєв втрачає свої привілеї

З початку 2022 року екс-президента Казахстану почали поступово позбавляти повноважень і статусів. Але раніше стало відомо, що Нурсултан Назарбаєв зберіг щонайменше одну керівну посаду - у фонді національного добробуту (ФНБ).

5 червня 2022 року в Казахстані відбувся республіканський референдум щодо поправок до Конституції. З Конституції було виключено положення про роль і привілеї першого президента республіки Назарбаєва.

Зокрема, вилучено положення про право першого президента Казахстану обиратися на пост глави держави більше ніж двічі поспіль, прибрано пункт про те, що статус і повноваження першого президента визначають Конституція і конституційний закон.

Також експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв позбувся статусу голови вищої опікунської ради "Назарбаєв університету", "Назарбаєв інтелектуальних шкіл" і "Назарбаєв фонду".

Минулого року діючий лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв переміг у президентських виборах. Він набрав понад 80% голосів. Токаєв став президентом Казахстану у 2019 році. Нурсултан Назарбаєв, який до цього 28 років очолював країну

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