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Экс-президента Армении подозревают в получении взятки: с него взяли подписку о невыезде

Автор: Дмитрий Кузнецов

Третьего президента Армении Сержа Саргсяна обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Minval.

По данным издания, обвинение в получении взятки Саргсяну предъявил Антикоррупционный комитет Армении. В ведомстве также уточнили, что в отношении экс-президента избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее адвокат бывшего президента Амрам Макинян сообщил, что Сержа Саргсяна вызвали на допрос в Антикоррупционный комитет в качестве обвиняемого на основании показаний предпринимателя Сильвы Амбарцумян.

Адвокат подчеркнул, что Саргсяна еще два года назад допрашивали по делу о взяточничестве в качестве свидетеля. Однако, по словам правозащитника, до настоящего момента никаких новых обстоятельств не появилось.

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АрменияСерж Саргсян