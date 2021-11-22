Экс-президента Армении подозревают в получении взятки: с него взяли подписку о невыезде

Третьего президента Армении Сержа Саргсяна обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Minval .

По данным издания, обвинение в получении взятки Саргсяну предъявил Антикоррупционный комитет Армении. В ведомстве также уточнили, что в отношении экс-президента избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее адвокат бывшего президента Амрам Макинян сообщил, что Сержа Саргсяна вызвали на допрос в Антикоррупционный комитет в качестве обвиняемого на основании показаний предпринимателя Сильвы Амбарцумян.

Адвокат подчеркнул, что Саргсяна еще два года назад допрашивали по делу о взяточничестве в качестве свидетеля. Однако, по словам правозащитника, до настоящего момента никаких новых обстоятельств не появилось.