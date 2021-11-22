Екс-президента Вірменії підозрюють в отриманні хабара: з нього взяли підписку про невиїзд

Третього президента Вірменії Сержа Саргсяна звинуватили в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Йому обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Minval .

За даними видання, звинувачення в отриманні хабаря Саргсяну пред'явив Антикорупційний комітет Вірменії. У відомстві також уточнили, що стосовно експрезидента обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Раніше адвокат колишнього президента Амрам Макінян повідомив, що Сержа Саргсяна викликали на допит в Антикорупційний комітет як обвинувачений на підставі свідчень підприємця Сільви Амбарцумян.

Адвокат підкреслив, що Саргсяна ще два роки тому допитували у справі про хабарництво як свідок. Проте, за словами правозахисника, досі жодних нових обставин не з'явилося.