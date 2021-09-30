Экс-президент Франции Саркози получил год тюрьмы

"Бывший президент Франции Николя Саркози был признан виновным в незаконном финансировании его кампании 2012 года по делу "Бигмалиона". В четверг уголовный суд Парижа приговорил его к году тюремного заключения", - говорится в сообщении.

Однако указано, что при этом он будет отбывать наказание вне тюрьмы и с электронным браслетом.

Известно, что сам Саркози отсутствовал на слушании.

По данным прокуратуры, его уличили в превышении допустимых расходов (22,5 млн евро, установленных для кампании 2012 года) на более 363 тысячи евро, которые он должен был возместить в казну.

В то же время экс-президент отрицает свою причастность. В июне он заявил суду, что не принимал участия ни в логистике своей кампании за второй президентский срок, ни в том, как были потрачены деньги во время подготовки к выборам.