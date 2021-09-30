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Экс-президент Франции Саркози получил год тюрьмы

Автор: Мария Кучерявец

Бывший президент Франции Николя Саркози получил год тюрьмы. Он признан виновным в незаконном финансировании своей предвыборной кампании 2012 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS.

"Бывший президент Франции Николя Саркози был признан виновным в незаконном финансировании его кампании 2012 года по делу "Бигмалиона". В четверг уголовный суд Парижа приговорил его к году тюремного заключения", - говорится в сообщении.

Однако указано, что при этом он будет отбывать наказание вне тюрьмы и с электронным браслетом.

Известно, что сам Саркози отсутствовал на слушании.

По данным прокуратуры, его уличили в превышении допустимых расходов (22,5 млн евро, установленных для кампании 2012 года) на более 363 тысячи евро, которые он должен был возместить в казну.

В то же время экс-президент отрицает свою причастность. В июне он заявил суду, что не принимал участия ни в логистике своей кампании за второй президентский срок, ни в том, как были потрачены деньги во время подготовки к выборам.

Напомним, 1 марта суд Парижа признал Николя Саркози виновным в коррупции и торговли влиянием в "деле о прослушивании", тогда он получил 3 года тюрьмы, два из которых условно.

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Николя Саркози