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Екс-президент Бразилії звинуватив Болсонару в руйнуванні країни: готовий балотуватися

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Бразилія, Середа 17 листопада 2021 00:45
Екс-президент Бразилії звинуватив Болсонару в руйнуванні країни: готовий балотуватися Фото: Луїс Інасіу Лула да Сілва, екс-президент Бразилії (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва розкритикував чинного президента Жаїра Болсонару за те, що він руйнує країну. Лула заявив, що готовий всунути свою кандидатуру на пост президента на виборах у жовтні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Заяви Лули пролунали перед його зустріччю з президентом Франції Еммануелем Макроном в Парижі. Він зазначив, що готовий балотуватися на президентських виборах 2022 року.

"Країна руйнується, країну необхідно відновлювати... Бразильський народ зможе демократичним шляхом звільнити (Болсонару, - ред.). Ця країна заслуговує кращого", - заявив він.

Він також звинуватив Болсонару у "політичній і дипломатичній ізоляції Бразилії".

"Ніхто не інвестує в Бразилію", - сказав Лула.

Він вважає, що Бразилія стала чужою для всього світу, оскільки Болсонару "грубий з жінками, не любить чорних, спалює ліс, жорстоко поводиться з корінними народами".

Луїс Інасіо Лула да Сілва був президентом Бразилії два терміни з 2003 по 2010 рік.Він звинувачувався у хабарництві, але Верховний суд скасував його обвинувальний вирок. Якщо колишній президент вирішить взяти участь у виборах, то це буде його шоста президентська кампанія в спробі балотуватися на третій термін. Вибори президента Бразилії повинні відбутися в жовтні 2022 року.

Нагадаємо, що сенатори звинуватили Болсонару в смертях від коронавірусу. Його також звинувачують у жорстокому поводженні з корінними народами.

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