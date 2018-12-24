Экс-премьера Пакистана приговорили к семи годам тюрьмы из-за коррупции

Фото: Наваз Шариф (flickr.com World Economic Forum)

Сам Шариф считает антикоррупционное расследование "политически мотивированным"

В понедельник, 24 декабря, Антикоррупционный суд Исламабада приговорил к семи годам тюрьмы и оштрафовал на 25 млн долларов экс-премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Шарифа обвиняют в коррупции. В решении суда указывается, что Наваз Шариф не смог доказать источник дохода, за счет которого был приобретен сталелитейный завод в Саудовской Аравии.

Сам Шариф считает антикоррупционное расследование "политически мотивированным".

Напомним, ранее 28 июля 2017 года Верховный суд Пакистана отстранил от власти премьер-министра Наваза Шарифа после расследования по обвинениям в коррупции.

Суд отстранил Шарифа по итогам расследования финансового состояния его семьи, которое было инициировано после обнародования так называемых "панамских документов" в 2015 году. В частности, в этих документах указывалось, что дочь и сыновья Шарифа связаны с офшорными компании, через которые проводились деньги для покупки роскошной недвижимости в Лондоне.