Екс-прем'єра Пакистану засудили до семи років в'язниці за корупцію

Фото: Наваз Шаріф (flickr.com World Economic Forum)

Сам Шаріф вважає антикорупційне розслідування "політично мотивованим"

У понеділок, 24 грудня, Антикорупційний суд Ісламабаду засудив до семи років в'язниці і оштрафував на 25 млн доларів екс-прем'єр-міністра Пакистану Наваза Шаріфа. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Шаріфа звинувачують у корупції. У рішенні суду зазначається, що Наваз Шаріф не зміг довести джерело доходу, за рахунок якого був придбаний сталеливарний завод в Саудівській Аравії.

Сам Шаріф вважає антикорупційне розслідування "політично мотивованим".

Нагадаємо, раніше 28 липня 2017 року Верховний суд Пакистану усунув від влади прем'єр-міністра Наваза Шаріфа після розслідування за звинуваченнями в корупції.

Суд відсторонив Шаріфа за підсумками розслідування фінансового стану його сім'ї, яке було ініційовано після оприлюднення так званих "панамських документів" в 2015 році. Зокрема, в цих документах зазначалося, що дочка й сини Шаріфа пов'язані з офшорними компанії, через які проводилися гроші для покупки розкішної нерухомості в Лондоні.