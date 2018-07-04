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Интервью

Экс-премьера Малайзии судят по обвинению в коррупции

НовостиОбщество    04.07.2018 - 15:03
Фото: Наджиб Разак (flickr.com firdausjongket)
Фото: Наджиб Разак (flickr.com firdausjongket)

Он был премьер-министром Малайзии с 2009 по 2018 года

Бывшего премьер-министр Малайзии Наджиба Разака будут судить по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью. Об этом сообщает DW.

Так, Наджиб Разак был премьер-министром Малайзии с 2009 по 2018 годы. Его обвиняют в переводе крупных сумм денежных средств через государственный Первый малайзийский фонд развития (1MDB) на свои личные банковские счета.

Как отмечается, общая сумма переводов составляет около 700 млн долларов. Разак возглавлял наблюдательный совет фонда. В общем через фонд были разворованы 4,5 млрд долларов, считает следствие. Скандал вокруг средств разразился еще в 2015 году, когда издание The Wall Street Journal опубликовало результаты расследования относительно банковских счетов Разака.

Сообщается, что каждое из обвинений может повлечь за собой 20-летний срок заключения для бывшего чиновника. 64-летний Разак заявил, что невиновен в преступлениях, которые ему вменяют.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная полиция провела масштабную спецоперацию по делу футбольной коррупции. Правоохранителями задокументировано противоправную деятельность пяти преступных групп и 35 футбольных клубов.

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Теги публикации: Малайзия, Премьер-министр, коррупция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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