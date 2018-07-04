Екс-прем'єра Малайзії судять за звинуваченням у корупції

Він був прем'єр-міністром Малайзії з 2009 по 2018 роки

Колишнього прем'єр-міністр Малайзії Наджиба Разака будуть судити за звинуваченням у корупції та зловживанні владою. Про це повідомляє DW.

Так, Наджиб Разак був прем'єр-міністром Малайзії з 2009 по 2018 роки. Його звинувачують в переказі великих сум коштів через державний Перший малайзійський фонд розвитку (1MDB) на свої особисті банківські рахунки.

Як зазначається, загальна сума переказів становить близько 700 млн доларів. Разак очолював наглядову раду фонду. Загалом через фонд були розкрадені 4,5 млрд доларів вважає слідство. Скандал навколо коштів вибухнув ще у 2015 році, коли видання The Wall Street Journal опублікувало результати розслідування щодо банківських рахунків Разака.

Повідомляється, що кожне зі звинувачень може потягти за собою 20-річний термін ув'язнення для колишнього посадовця. 64-річний Разак вже заявив, що невинуватий у злочинах, які йому закидають.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Національна поліція провела масштабну спецоперацію по справі про футбольну корупцію. Правоохоронцями задокументовано протиправну діяльність п'яти злочинних груп і 35 футбольних клубів.