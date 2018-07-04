Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Екс-прем'єра Малайзії судять за звинуваченням у корупції

НовиниСуспільство    04.07.2018 - 15:03
Фото: Наджиб Разак (flickr.com firdausjongket)
Фото: Наджиб Разак (flickr.com firdausjongket)

Він був прем'єр-міністром Малайзії з 2009 по 2018 роки

Колишнього прем'єр-міністр Малайзії Наджиба Разака будуть судити за звинуваченням у корупції та зловживанні владою. Про це повідомляє DW.

Так, Наджиб Разак був прем'єр-міністром Малайзії з 2009 по 2018 роки. Його звинувачують в переказі великих сум коштів через державний Перший малайзійський фонд розвитку (1MDB) на свої особисті банківські рахунки.

Як зазначається, загальна сума переказів становить близько 700 млн доларів. Разак очолював наглядову раду фонду. Загалом через фонд були розкрадені 4,5 млрд доларів вважає слідство. Скандал навколо коштів вибухнув ще у 2015 році, коли видання The Wall Street Journal опублікувало результати розслідування щодо банківських рахунків Разака. 

Повідомляється, що кожне зі звинувачень може потягти за собою 20-річний термін ув'язнення для колишнього посадовця. 64-річний Разак вже заявив, що невинуватий у злочинах, які йому закидають.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Національна поліція провела масштабну спецоперацію по справі про футбольну корупцію. Правоохоронцями задокументовано протиправну діяльність п'яти злочинних груп і 35 футбольних клубів.

У Малайзії висунули звинувачення підозрюваним у вбивстві брата Кім Чен Ина В Ірпені пройде "антикорупційний автопробіг"
Теги публікації: Малайзия, Прем'єр-міністр, коррупция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП у Харкові: стало відомо, з якою швидкістю їхала Зайцева
В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео)
Перевернуте бікіні - новий пляжний тренд (фото)
Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся