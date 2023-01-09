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Екс-прем'єра Чехії перед президентськими виборами виправдали у справі про шахрайство

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Україна, Понеділок 09 січня 2023 11:51
Екс-прем'єра Чехії перед президентськими виборами виправдали у справі про шахрайство Фото: Андрій Бабіш (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Чеський суд виправдав колишнього прем'єр-міністра Андрія Бабіша у справі за звинуваченням у шахрайстві. Це покращило перспективи мільярдера на президентських виборах цього тижня, на яких він є одним із фаворитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Звинувачення вимагало умовного тюремного ув'язнення та штрафу для Бабіша, звинувативши його у незаконному використанні 2 млн євро з фондів Європейського Союзу для будівництва розважального та конференц-центру неподалік Праги.

Ця справа переслідувала одного з найбагатших чехів протягом значної частини його політичної кар'єри та сприяла його усуненню від влади у 2021 році.

Оскільки його партія ANO зараз перебуває в опозиції, 68-річний Бабіш прагне перемогти на президентських виборах і замінити свого частого союзника Мілоша Земана, другий термін якого спливає у березні.

Вердикт може покращити його шанси на виборах, оскільки опитування показують, що він близький до незалежних суперників Петра Павла та Дануси Нерудової.

Очікується, що жоден із кандидатів не виграє одразу у першому турі, який проходить у п'ятницю та суботу, а це означає, що другий тур між двома найкращими кандидатами, ймовірно, відбудеться 27-28 січня.

Нагадаємо, Андрій Бабіш очолював уряд Чехії з 2017 до 2021 року.

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