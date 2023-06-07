Екс-посол США Вільям Тейлор: Китай може тиснути на Путіна, щоб він пішов з України

Вільям Тейлор двічі представляв інтереси США в Україні на найвищому офіційному рівні, і ці дві каденції виявилися дуже різними. Він був послом США в Україні у 2006-2009 роках, за часів Віктора Ющенка, які зараз виглядають чи не найблагополучнішими за часи української незалежності.

Вдруге Тейлор повернувся до Києва у 2019 році, коли Україна вже кілька років перебувала де-факто у стані війни з РФ, хоча, безумовно, набагато менш масштабної, ніж зараз. Крім того, якраз на його каденцію як тимчасового повіреного США в Україні (вища дипломатична посада за відсутності посла), спалахнув гучний скандал навколо розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа, що призвів до першого імпічменту американського президента. Тейлор зіграв помітну роль тому процесі, його свідчення підтверджували звинувачення на адресу Трампа.

У розмові з РБК-Україна Тейлор, який зараз обіймає посаду віце-президента американського Інституту миру, звично обережний у відповідях. При цьому він упевнений, що зараз Україна виграє війну з агресорами, але дуже багато залежатиме від того, як саме розвиватиметься поточний контрнаступ.

– На вашу думку, чи виграє Україна цю війну?

– На даний момент так, Україна виграє цю війну. Росія розпочала цю війну. Путін вторгся до України. Він мав великі цілі, мав великі амбіції, він думав, що зможе взяти Київ, але, звичайно ж, не взяв. Тож у цьому він зазнав невдачі. Тоді він сказав: ну, можливо, я спробую взяти весь Донбас. І він також зазнав невдачі. Він турбувався про те, що НАТО стане сильнішим чи більшим. А НАТО стало сильнішим, більшим, плюс один член уже і плюс два скоро. Він послабив свою економіку. Він сильно послабив свою армію. Тож він зазнав невдачі. Тож Україні вдалося зупинити Путіна.

– А це означає, що Україна виграє війну, чи не так?

– Це означає, що Україна виграє війну.

– Усі в Україні говорять про наш контрнаступ, що готується або вже триває. Наскільки підтримка США та загальна західна підтримка України залежать від успіху, якого ми досягнемо у цьому контрнаступі?

– Ми всі чули, як президент Байден знову і знову повторював, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно. Я б хотів, щоб він сказав "стільки, скільки буде потрібно до перемоги", щоб було зрозуміло, що ми підтримуємо перемогу України. Якщо ця перемога прийде у цьому контрнаступі – чудово.

– Якщо ні?

– Я поки не знаю. Я думаю, що Україна така ж сильна, як і раніше, а Росія така ж слабка, як і раніше. Росія знаходиться у найнижчій точці, а Україна зараз у найвищій точці.

І Україна може продовжувати зростати, але зараз вона перебуває на піку. Тож контрнаступ може увінчатися успіхом. Якщо це так, відмінно. Можливо, після успіху контрнаступу будуть якісь переговори, і Україна буде сильною. Але якщо контрнаступ увінчається лише частковим успіхом, ми все ще з вами. Сполучені Штати все ще з вами. Я гадаю, що Європа все ще з вами. Так що це буде стільки часу, скільки потрібно, щоб перемогти.

– Ви згадали переговори. На вашу думку, чи може бути поле для переговорів, коли Путін ще у Кремлі?

– Ми не знаємо. Знову ж таки ми побачимо, що буде з цим контрнаступом. Якщо він виявиться дуже успішним, Путін може передумати. У нього може не бути вибору, крім як передумати. Не думаю, що зараз вони готові до переговорів. Путін не готовий. Україна не готова. Україна вважає, що є можливість для успіху контрнаступу. Я думаю, що час для переговорів настане пізніше.

– Ми говоримо про місяці, роки?

– Це залежить від того, як підуть справи на полі бою.

– Наскільки підтримка України Сполученими Штатами залежатиме від президентської кампанії, яка, схоже, зараз набирає обертів?

– Ніхто не знає. Занадто рано говорити. Ніхто не знає, хто буде кандидатом від республіканців. Ми знаємо, які є варіанти. Ще мине рік до того, як кампанія справді почнеться, тож ще зарано говорити.

– Цієї осені, коли, напевно, буде саме час проголосувати за черговий великий пакет допомоги Україні, цей процес ще не буде ускладнений кампанією?

– Не президентською кампанією. Проблемою великого пакету підтримки для України в Конгресі будуть ці обговорення бюджету, межа боргу тощо. Але я думаю, що зараз у Конгресі все ще є сильна підтримка, двопартійна, республіканці та демократи, дуже сильна підтримка в Конгресі ще одного пакету допомоги для України.

– Як ви знаєте, багато країн, таких як Китай, висувають безліч різних мирних планів чи мирних ініціатив. Що ви про них думаєте? Чому вони з'являються? Чи мають вони взагалі якийсь сенс?

– Я не бачу, щоб китайці користувалися довірою українців як нейтральний посередник. Вони явно не нейтральні. У них, як вони стверджують, "безмежне партнерство" з Росією. Що вони можуть зробити, то це чинити тиск на Путіна, щоб він вивів свої війська з України. Китайці, мабуть, вірять у суверенітет та територіальну цілісність. Якщо так, то вони можуть тиснути на Путіна, щоб той пішов.

– Як ви вважаєте, чи достатньо вони впливають на Путіна?

– Я думаю, що китайці мають великий вплив на Путіна. Я вважаю, що у Путіна не так багато союзників. Йому потрібний Китай.

– Але як змусити китайців попросити Путіна чи вимагати від Путіна вивести свої війська з України?

– Китайці знають, що їх два найбільші ринки, які їх хвилюють, – це Америка та Європа. Ми маємо вплив і на китайців. І ми сказали, що були б щасливими, якби китайці відіграли свою роль, щоб вивести росіян із України.

– Чого чекати від майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі?

– Я думаю, зрештою Україна буде в НАТО. І я думаю, що на Вільнюському саміті буде вказівка, сигнал Україні, що вони будуть у НАТО.

– Є загальна думка, що до закінчення цієї війни Україну не зможуть прийняти до НАТО. Чи згодні ви з цим?

– Я згоден з цим. Думаю, Україна з цим згодна. Я розмовляв із багатьма людьми, європейцями, американцями. Ніхто не думає, що Україні настав час вступати до НАТО, поки вона перебуває в стані війни. Зараз не час. Після перемоги буде час.

– Чи бачите ви якісь ризики, що війна може перетворитися на заморожений чи напівзаморожений конфлікт?

– Побачимо на полі бою цього літа. Ми побачимо результат. Цього літа ми отримаємо переконливі ознаки того, чи він заморожений. Я не думаю, що він зараз заморожений.

– Чи може він стати таким у майбутньому?

– Хто знає?

– Поки що ми бачимо, що все може бути вирішено лише військовим шляхом, і всі говорять лише про зброю. Але чи ви бачите якесь політичне чи військово-політичне рішення, яке може реалізуватися протягом кількох місяців?

– Ми всі чули, як міністр закордонних справ Кулеба сказав, що є можливість повернути всю територію України як військовим, так і дипломатичним шляхом. Я чув, як про це говорив президент Зеленський. Я чув, як міністр оборони Резніков сказав, що, на його думку, для повернення Криму не знадобляться кулі.

– Не обов'язково знадобляться.

– Не обов'язково. Знову ж таки, залежно від того, як росіяни будуть відтіснені цього літа, вони можуть зважитися на розмову про це, і щодо цього може бути успіх.