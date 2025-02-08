Екс-посадовця ФДМУ Візіра будуть судити за фіктивне бронювання: подробиці

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, будучи військовозобов’язаним, з метою отримання бронювання працевлаштувався в підприємстві критичної енергетичної інфраструктури Черкаської області. Впродовж 2023 року за попередньою змовою з службовими особами підприємства без виконання будь-якої роботи, визначеною посадовими обов’язками, отримував заробітну плату", - йдеться в матеріалах прокуратури.

У випадку доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Ще на початку 2024 року Міністерство енергетики видало доручення енергокомпаніям провести перевірку правомірності надання бронювань військовозобов’язаним працівникам.

За даними ЗМІ, Візір є основним бізнес-партнером родини Тетяни Крупи в бізнесі з відновлюваної енергетики.

До 2019 року був офіційним помічником депутата БПП Ігоря Кононенка, якого називали "смотрящим за енергетикою" за часів президентства Петра Порошенка.