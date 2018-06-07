Екс-помічник Реброва і Шевченка увійшов до тренерського штабу "Спартака"

Іспанський тренер буде допомагати Массімо Каррере

Іспанський фахівець Рауль Ріанчо, який напередодні залишив посаду помічника головного тренера збірної України Андрія Шевченка, буде працювати в московському "Спартаку". Про це повідомляє прес-служба російського клубу.

Також клуб уклав уклав угоду з іспанським тренером Вісенте Гомесом. Трудовий договір з фахівцями розрахований на сезон - до 31 травня 2019 року.

Рауль Рианчо и Висенте Гомес вошли в тренерский штаб #Спартак’а



Испанские специалисты будут помогать Массимо Каррере. Трудовой договор рассчитан на сезон — до 31 мая 2019 года.



Подробнее https://t.co/FOyKUxG4yG#Spartak pic.twitter.com/aTBEL6IkTg — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) June 7, 2018

Рауль Ріанчо працював у тренерському штабі збірної України з приходом Шевченка влітку 2016 року. До цього він два роки був помічником головного тренера Сергія Реброва у київському "Динамо".

Гомес минулого сезону допомагав Сергію Реброву в клубі "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії. Він також був асистентом наставника в київському "Динамо" (2014-2017).