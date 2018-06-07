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Екс-помічник Реброва і Шевченка увійшов до тренерського штабу "Спартака"

НовиниСпорт    07.06.2018 - 16:17
Фото: Рауль Ріанчо (fcdynamo.kiev.ua)
Фото: Рауль Ріанчо (fcdynamo.kiev.ua)

Іспанський тренер буде допомагати Массімо Каррере

Іспанський фахівець Рауль Ріанчо, який напередодні залишив посаду помічника головного тренера збірної України Андрія Шевченка, буде працювати в московському "Спартаку". Про це повідомляє прес-служба російського клубу.

Також клуб уклав уклав угоду з іспанським тренером Вісенте Гомесом. Трудовий договір з фахівцями розрахований на сезон - до 31 травня 2019 року.

Рауль Ріанчо працював у тренерському штабі збірної України з приходом Шевченка влітку 2016 року. До цього він два роки був помічником головного тренера Сергія Реброва у київському "Динамо".

Гомес минулого сезону допомагав Сергію Реброву в клубі "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії. Він також був асистентом наставника в київському "Динамо" (2014-2017).

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Теги публікації: Збірна України, Спартак, тренер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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