Экс-политика в Литве осудили на 6 лет за шпионаж в пользу РФ
Сегодня, 27 июля районный суд литовского города Шяуляй признал бывшего политика Альгирдаса Палецкиса виновным в шпионаже против России. Ему было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Указано, что Генеральная прокуратура предлагала наказать Палецкиса 9 годами лишения свободы.
В то же время вильнюсского предпринимателя Деймантаса Бертаускаса освободили от уголовной ответственности после того, как он признал свою вину в этом деле и дал показания.
Указано, что приговор не является окончательным и может быть обжалован в апелляционном суде Литвы.
Как добавляют в Генпрокуратуре Литвы, в период с февраля 2017 года по октябрь 2018 года обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ.
Подозреваемые за денежное вознаграждение предположительно собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.
Напомним, в 2018 году в Литве по подозрению в шпионаже в пользу России был задержан бывший председатель Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис. Он был арестован.
Впоследствии стало известно, что участковый суд в Вильнюсе продлил арест Палецкиса.