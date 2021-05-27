Экс-подрядчики по дорожным работам в Житомирской области судятся с ОГА: блокируют ход "Большой стройки"

В Житомирской области компания, которая выиграла тендер на дорожные работы в рамках "Большой стройки", еще с несколькими субподрядчиками требуют от облгосадминистрации 40 млн грн. В ОГА заявляют, что этими действиями компании могут заблокировать строительство дорог во всем регионе.

Почти все дороги области (около 7 тысяч км) обслуживает частная фирма "Житомирский автодор". Именно она выиграла тендер на 320 млн грн и должна теперь следить за дорогами местного значения в течение года. Однако, дорожная фирма работает не сама, как было предусмотрено соглашением, а привлекает на субподряд другие компании.

"Сеть дорог в каждом районе была поделена между 5 супідрядниками. Кроме того, по некоторым районам нами был осуществлен отбор асфальтобетонных кернов, а определенные участки не соответствуют по качеству действующим нормам", - сообщила директор департамента регионального развития Житомирской ОГА Инна Хоменко.

В то же время, по ее словам, результаты исследований плотности асфальта на направлениях, где эти компании проводили ямочные ремонты, показали, что ни один образец не соответствует норме - это выводы госпредприятия "Дорожный контроль качества".

Кроме того, в ОГА подозревают компании в махинациях с документами.

"Житомирский автодор" перечислял средства за предоставленные услуги одному субподрядчику, который далее перечислял эти средства другому. С некоторыми компаниями даже не указана сумма работ, то есть виды работ, в договорах судподряда и письмах, протяженность дорог, но не указана сумма, на которую субподрядчик должен выполнить эти работы”, - добавила Инна Хоменко.

В профильном департаменте ОГА говорят, что махинации подрядчики делали якобы при поддержке бывшего главы управления дорожного строительства облгосадминистрации, которого уволили в позапрошлом году. Перед увольнением чиновник заплатил подрядчикам из областного бюджета 130 млн грн, это треть годового бюджета, которую дорожникам отдали за 40 дней работы.

"Сейчас уволенный еще в 19-том году бывший руководитель управления дорожной инфраструктуры Житомирской облдержадаміністрації стал руководителем одной из соподчиненных организаций. Эта эта организация является третьей стороной в судебном деле", - сообщил заместитель директора департамента регионального развития Житомирской ОГА Сергей Сорокин.

За некачественный ремонт и махинации с бюджетными средствами, подтвержденные аудитом и независимыми экспертизами, ОГА подрядчикам полную сумму не заплатила. Бизнесмены через суд требуют еще более 40 миллионов гривен.

Помимо судебной волокиты, подрядчики также блокируют работу администрации. Все дорожные тендеры, которые объявляет область, они оспаривают в Антимонопольном комитете. Тем самым пытаются затянуть строительство дорог и дискредитируют президентскую инициативу "Большая стройка", говорят в ОГА.

"Они годами работали в этих областях. Такая монополия сложилась и людям не нравится, что кто-то другой хочет работать на объектах”, - заявил новый подрядчик Александр Лапко.

Несмотря на блокирование работы, в Житомирской ОГА отмечают, что строительство дорог будет продолжаться.

Напомним, рассмотрение дела в апелляционном суде будет продолжено 31 мая.

В ОГА надеются на объективное рассмотрение, иначе они прогнозируют убытки для областного бюджета в размере не менее 200 млн грн.