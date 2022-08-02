ua ru
Вт, 02 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Экс-первая ракетка мира Осака отдала отцу должность тренера

Новина українською →
США, Вторник 02 августа 2022 15:29
Экс-первая ракетка мира Осака отдала отцу должность тренера Фото: Наоми Осака вернется на корт 3 августа (twitter.com/naomiosaka)
Автор: Антон Федорцив

Японская теннисистка Наоми Осака быстро подыскала замену тренеру Виму Фиссетту. С обладательницей четырех титулов "Большого шлема" снова будет работать ее отец Леонар Франсуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WTA.

24-летняя японка прокомментировала изменения на тренерском мостике. С Фиссеттом они разошлись из-за разного видения карьерных вызовов теннисистки, но остались друзьями.

Теперь Осака будет тренироваться под руководством отца, который занимался с ней с 3-летнего возраста. Завершили сотрудничество они перед сезоном-2018. Теперь Франсуа будет играть ведущую роль в тренерском штабе японки.

"Он всегда помогает найти позитив тогда, когда мне кажется, что дела совсем плохи. Когда я нервничаю, то он начинает танцевать или делать что-то подобное, чтобы мне стало легче. То, что он рядом – прекрасно. Это напоминает времена, когда я была маленькой", – заявила Осака.

Из-за проблем со здоровьем японская теннисистка пропустила травяную часть сезона. В последний раз она выходила на корт в первом раунде "Ролан Гарроса", где уступила Анисимовой. 3 августа Осака встретится с китаянкой Чжэн на турнире в Сан-Хосе.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
NEWS
Пелоси может посетить Тайвань уже сегодня: что известно
Пелоси может посетить Тайвань уже сегодня: что известно
DAILY
Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы