Екс-партнер Коломойського та Боголюбова звернувся до президента та Кабміну через продаж порту "Боріваж": подробиці

"Останніми місяцями в ЗМІ широко висвітлюється скандал із продажем кредитів виданих до націоналізації ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на користь ТОВ "БОРІВАЖ" в загальній сумі більше 5 млрд доларів, з яких вбачається що ТОВ "БОРІВАЖ" є власником критично важливого для України зернового терміналу в порту "Південний", який переданий в заставу банку", - йдеться у зверненні.

За словами бізнесмена, офіційними бенефіцарами та власниками зернового терміналу є Коломойський І.В. та Боголюбов Г.Б. Ринкова вартість зернового терміналу складає не менше 15 млрд грн.

"Вже більше 6 років посадові особи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та залучені ними юристи не вживають необхідних заходів щодо звернення стягнення на зерновий термінал і він працює на Коломойського І.В. та Боголюбова Г.Б. Паном Боголюбовим Г.Б. та посадовими особами ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" була розроблена та втілена в життя схема по заволодінню зерновим терміналом без повного погашення кредитів, в результаті якої державі буде завдано збитків мінімум у 3 млрд грн", - зазначив Мартинов.

Окрім того, наразі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" виставив на продаж кредити ТОВ "БОРІВАЖ" та може продати їх за заниженою вартістю в розмірі 2 млрд грн.

Вищий антикорупційний суд України зобов’язав НАБУ порушити кримінальну справу з цього приводу. Також ухвалою Шевченківського районного суду від 18 грудня заборонено ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" вчиняти дії з продажу кредитів ТОВ "БОРІВАЖ".

"Однак посадові особи банку продовжують аукціон реєструючи нових учасників на ньому. Незважаючи на судові заборони та кримінальні справи, посадові особи і на даний час ані зупинили, ані скасували аукціон", - додає Олексій Мартинов.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд зобовʼязав Національне антикорупційне бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про продаж кредитів порту "Боріваж" за заниженою вартістю.