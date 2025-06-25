Екс-нардепу Шапрану повідомили про підозру, суд взяв його під варту
Національна поліція України за погодженням з Офісом генерального прокурора повідомила бізнесмену Сергію Шапрану про підозру. ЇЇ він отримав за низкою статей.
Про це стало відомо під час засідання в Печерському районному суді Києва, пише РБК-Україна.
Зокрема, в організації набуття, володіння, розпорядження майном, фактичні обставини щодо якого свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі. Шапрану обрали запобіжний захід - тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 124 млн гривень.
Про екс-депутата Броварської міської ради від партії "За майбутнє" та власника Броварського алюмінієвого заводу Сергія Шапрана раніше "Схеми" ("Радіо Свобода") розповіли у своєму розслідуванні - як він став новим власником українських активів російського підприємця Ігоря Наумця вартістю один мільярд гривень, попри дію санкцій РНБО та арешт майна. Йдеться про численні активи холдингу Наумця "Юнігран", який видобуває корисні копалини з кар’єрів на Житомирщині та виготовляє тротуарну плитку - це виробничі комплекси, техніка, сотні вагонів, сотні гектарів землі.
Як повідомляють журналісти "Радіо Свобода" з суду, прокурори Офісу генпрокурора клопотали про обрання Сергію Шапрану запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб - аргументуючи тим, що є ризик втечі підозрюваного, можливого знищення або спотворення доказів у справі, а також впливу на свідків.
Під час засідання прокурор Олег Сулейманов повідомив, що бізнесмена затримали у Львові 21 червня "під час спроби втечі". За даними правоохоронців, він намагався перетнути кордон на автомобілі Land Rover, який був заарештований і ним було заборонено користуватись. Сам Шапран, стверджував прокурор, знав про цей арешт, оскільки це була машина компанії, де він є бенефіціаром. Прокурор також озвучив у суді фрагменти листування, в якому Шапрану начебто повідомили, що на його об’єктах нерухомого майна перебувають представники поліції. Після чого, за його словами, бізнесмен вирушив до Львова.
За даними обвинувачення, сума шкоди, "заподіяна злочинними діями Сергія Шапрана", становить близько 125 мільйонів гривень.
Адвокатка Сергія Шапрана Олена Сторожук заявила, що її підзахисний не погоджується з підозрою та вважає затримання "незаконним" і таким, що було "проведене з порушенням норм Кримінального процесуального кодексу". За її словами, Шапран планував в Ужгороді зустрітися з сім’єю, яка проживає за кордоном - "такі були домовленості з родиною". Виїхати з країни він нібито не міг, оскільки, за словами адвокатки, ще у квітні 2025 року його паспорт вилучили через "виявлені проблеми з документом".
Сам Шапран у суді заявив, що "не мав наміру тікати з країни», натомість збирався зустрітися з родиною у Львові, а потім - поїхати разом на відпочинок до Ужгорода. Щодо автомобіля зазначив, що не перебував за кермом, їхав "як пасажир". Відносно згаданого листування Шапран заявив, що телефони, з яких начебто відбувалися контакти, належать не йому, а водіям, "за дії яких він не несе відповідальності".
Захист бізнесмена просив суд не брати його під варту чи визначати заставу, а розглянути можливий домашній арешт із носінням електронного браслета - аргументуючи це тим, що на всі компанії та корпоративні права Сергія Шапрана в Україні накладено арешт, а отже, "сплатити потенційну заставу неможливо".
Слідча суддя Анна Гридасова частково задовольнила клопотання прокурорів і ухвалила рішення - застосувати до Сергія Шапрана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 124 млн гривень.
Що було відомо до цього
Раніше у розслідуванні "Схеми" встановили, що російський бізнес в Україні вартістю один мільярд гривень, попри дію санкцій РНБО та арешт майна, у 2024 році перейшов до нового приватного власника в обхід держави, яка не проконтролювала збереження заблокованих активів та досі не скористалась механізмом конфіскації активів підсанкційного бізнесмена Ігоря Наумця із російським паспортом.
Власником цих активів став броварський бізнесмен Сергій Шапран, пов’язаний із колишнім прокурором Києва, а нині очільником Одещини Олегом Кіпером.
Йдеться про виробничі комплекси, техніку, сотні вагонів, сотні гектарів землі - це все численні активи компаній холдингу Наумця "Юнігран", який видобуває корисні копалини з кар’єрів на Житомирщині та виготовляє тротуарну плитку. За фактами незаконного продажу активів холдингу у грудні 2024 року в Нацполіції відкрили провадження, які об’єднали із матеріалами давнього досудового розслідування, яке розслідується ще з квітня 2022 року.
Саме тоді, на початку російського повномасштабного вторгнення, діяльність холдингу "Юнігран" потрапила у фокус уваги силовиків - коли ДБР у супроводі СБУ та за процесуального керівництва ОГП відкрили кримінальну справу щодо цього холдингу за низкою статей - від "фінансування тероризму" та "створення терористичної групи" до "ухилення від сплати податків".
За версією правоохоронців, компанія, якою керував громадянин РФ Ігор Наумець, здійснювала "незаконний видобуток з українських надр у промислових масштабах", а "свої мільйонні прибутки направляла на фінансування повномасштабної агресії РФ та на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій у Криму та на сході України".
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