Экс-нардепу Шапрану сообщили о подозрении, суд взял его под стражу

Национальная полиция Украины по согласованию с Офисом генерального прокурора сообщила бизнесмену Сергею Шапрану о подозрении. Его он получил по ряду статей.

В частности, в организации приобретения, владения, распоряжения имуществом, фактические обстоятельства в отношении которого свидетельствуют о его получении преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере. Шапрану избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 124 млн гривен.

Об экс-депутате Броварского городского совета от партии "За будущее" и владельце Броварского алюминиевого завода Сергее Шапране ранее "Схемы" ("Радио Свобода") рассказали в своем расследовании - как он стал новым владельцем украинских активов российского предпринимателя Игоря Наумца стоимостью один миллиард гривен, несмотря на действие санкций СНБО и арест имущества. Речь идет о многочисленных активах холдинга Наумца "Юнигран", который добывает полезные ископаемые из карьеров на Житомирщине и производит тротуарную плитку - это производственные комплексы, техника, сотни вагонов, сотни гектаров земли.

Как сообщают журналисты "Радио Свобода" из суда, прокуроры Офиса генпрокурора ходатайствовали об избрании Сергею Шапрану меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - аргументируя тем, что есть риск побега подозреваемого, возможного уничтожения или искажения доказательств по делу, а также влияния на свидетелей.

Во время заседания прокурор Олег Сулейманов сообщил, что бизнесмена задержали во Львове 21 июня "при попытке побега". По данным правоохранителей, он пытался пересечь границу на автомобиле Land Rover, который был арестован и им было запрещено пользоваться. Сам Шапран, утверждал прокурор, знал об этом аресте, поскольку это была машина компании, где он является бенефициаром. Прокурор также озвучил в суде фрагменты переписки, в которой Шапрану якобы сообщили, что на его объектах недвижимого имущества находятся представители полиции. После чего, по его словам, бизнесмен отправился во Львов.

По данным обвинения, сумма ущерба, "причиненного преступными действиями Сергея Шапрана", составляет около 125 миллионов гривен.

Адвокат Сергея Шапрана Елена Сторожук заявила, что ее подзащитный не согласен с подозрением и считает задержание "незаконным" и таким, что было "проведено с нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса". По ее словам, Шапран планировал в Ужгороде встретиться с семьей, которая проживает за границей - "такие были договоренности с семьей". Выехать из страны он якобы не мог, поскольку, по словам адвоката, еще в апреле 2025 года его паспорт изъяли из-за "выявленных проблем с документом".

Сам Шапран в суде заявил, что "не собирался бежать из страны", зато собирался встретиться с семьей во Львове, а затем - поехать вместе на отдых в Ужгород. Относительно автомобиля отметил, что не находился за рулем, ехал "как пассажир". Относительно упомянутой переписки Шапран заявил, что телефоны, с которых якобы происходили контакты, принадлежат не ему, а водителям, "за действия которых он не несет ответственности".

Защита бизнесмена просила суд не брать его под стражу или определять залог, а рассмотреть возможный домашний арест с ношением электронного браслета - аргументируя это тем, что на все компании и корпоративные права Сергея Шапрана в Украине наложен арест, а значит, "оплатить потенциальный залог невозможно".

Следственная судья Анна Гридасова частично удовлетворила ходатайство прокуроров и приняла решение - применить к Сергею Шапрану меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 124 млн гривен.