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Екс-нардепу Пашинському вручили підозру, - джерела

Фото: Сергій Пашинський (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Колишньому народному депутату України Сергію Пашинському вручили підозру. Втім, за якими саме статтями наразі не розголошується.

Про це РБК-Україна розповіли джерела у правоохоронних органах.

"Екс-нардепу Пашинському вручили підозру", - повідомили джерела виданню.

Що відомо про Пашинського

Нагадаємо, що Сергій Пашинський є колишнім народним депутатом України, а із 5 березня по 10 червня 2014 року тимчасово виконував обов'язки голови Адміністрації президента України. Також раніше він обіймав посаду заступника голови фракції та головою Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.

Розслідування NYT щодо Пашинського

Напередодні, влітку 2023 року видання New York Times (NYT) оприлюднило розслідування, в якому йшлося, що компанія, пов’язана з Пашинським, якого підозрювали в корупції до повномасштабного вторгнення РФ, нібито стала найбільшим приватним постачальником зброї для уряду в Києві на початку повномасштабної агресії у лютому 2022 року.

Як писало NYT, Пашинський очолює Українську асоціацію торгівлі зброєю, і за допомогою його компанії, Київ мав можливість отримати перші партії зброї для оборони країни, поки не надійшла допомога від західних партнерів.

Видання стверджує, що "схема" закупівлі снарядів, куль та бомб по всій Європі, передбачала перепродаж зброї великій кількості посередників, що в результаті призвело до значного збільшення ціни, перед тим як зброя потрапляла до Міноборони України. Як вказано у розслідуванні, продажі компанії Пашинського "Українська бронетехніка" склали за 2022 рік рекордних понад 350 мільйонів доларів, порівняно з 2,8 мільйона доларів за рік до війни.

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Сергій Пашинський