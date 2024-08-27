Екс-нардепу Грановському скасували повідомлення про підозру від НАБУ: що відомо

"Скасувати повідомлення про підозру Грановському Олександру Михайловичу від 21.10.2022 у кримінальному провадженні Nº52016000000000380 від 20.10.2016. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 (пʼяти) днів з дня її оголошення", - йдеться в ухвалі.

Сьогодні, 27 серпня, пройде розгляд апеляції в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Як відомо, 21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру Грановському за організацію корупційної схеми на 93,3 млн грн на "Одеському припортовому заводі".

У 2015 році ОПЗ уклав угоди з британською компанією Newscope Estates Ltd. на постачання аміаку та карбаміду. НАБУ і САП вважають, що компанія виконувала роль посередника, через якого ОПЗ фактично нічого не постачав, а добрива продавалися з навмисно заниженою вартістю.

Учасники схеми, серед яких фігурує колишня помічниця Грановського, член правління ОПЗ Ольга Ткаченко, і власник компанії-посередника Павло Чумак, підозрюються у привласненні різниці між ціною добрив і ринковою вартістю, виводячи ці кошти на свої рахунки. Всі вони наразі перебувають у розшуку.

21 жовтня 2022 року НАБУ і САП оголосили про підозру Грановському за організацію корупційної схеми на Одеському припортовому заводі. У грудні того ж року йому заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а у травні 2023 року апеляція ВАКС залишила це рішення без змін.

На той момент суд визнав обґрунтованість підозри та наявність ризиків, зокрема втечі Грановського від слідства. Однак тепер інший суддя Володимир Воронько скасував підозру. Варто зазначити, що Воронько був призначений на посаду 06.03.2019, в кінці каденції Порошенка, коли Грановського вважали "куратором президента в судах".

Наразі в суді інтереси Грановського представляють адвокати Катерина Гупало та Юрій Клебан з юридичної компанії "Arzinger", як повідомляє Центр протидії корупції, адвокати намагалися відвести зі справи всю групу із 13 детективів НАБУ, а прокурор САП взагалі не був присутній у засіданні.

"Такі маніпуляції роблять для того, щоб підкреслити “безсторонність” судді, а однією із ознак нібито упередженості детективів була погано організована комунікація з прокурором, що й стало підставою для винесення ухвали", - повідомили в ЦПК.

Arzinger раніше вже захищали такі суперечливі фігури, як Сергій Курченко та Андрій Клюєв.