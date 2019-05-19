С экс-нардепа Лозинского сняли судимость

Днепровский районный суд Киева снял судимость с экс-нардепа Виктора Лозинского, осужденного в 2011 году за убийство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление суда от 6 мая 2019, обнародованное в реестре судебных решений.

По данным судебного заседания, Лозинский обратился в суд с заявлением, в котором просил снять с него судимость.

Так, он указал, что "имеет право на досрочное снятие судимости, поскольку положения ч. 2 ст. 91 УК Украины (Снятие судимости до истечения сроков не допускается в случаях осуждения за умышленные тяжкие и особо тяжкие, а также коррупционные преступления - ред.), которые ухудшают его положение, на него не распространяются, поскольку не имеют обратного действия во времени".

"Снять судимость по приговору Днепровского районного суда г. Киева от 20 апреля 2011 года, измененного определением Апелляционного суда Киева от 26 марта 2012 и постановлением Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 1 марта 2013 г.", - говорится в решении суда.

Со дня, когда Лозинский был досрочно освобожден от отбывания наказания, прошло более 3 лет.

"То есть больше половины срока погашения судимости за совершение тяжкого преступления, к которому относится самый тяжелый из совершенных им преступлений. Данные, что срок погашения судимости прерывался, отсутствуют", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается в постановлении суда, начиная с 6 апреля 2016 г. деятельность Лозинского "была направлена ​​на создание и работу новых предприятий, организацию производства, связанного со сферой сельского хозяйства".

"Такие обстоятельства дают основания считать, что после отбытия наказания в виде лишения свободы осужденный своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление", - отмечается в постановлении суда.

Отметим, 20 апреля 2011 г. Днепровский райсуд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы за убийство гражданина Валерия Олийныка в охотничьих угодьях в Голованевском районе Кировоградской области 16 июня 2009 г.

16 июня 2014 г. Апелляционный суд Киевской области открыл производство по апелляционной жалобе прокуратуры на решение Бориспольского горрайонного суда об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы Виктора Лозинского по состоянию здоровья.

24 июня 2014 г. Апелляционный суд Киевской области оставил экс-нардепа Лозинского в заключении, отменив решение Бориспольского горрайонного суда.

7 апреля 2016 года Лозинский вышел из тюрьмы по "закону Савченко".