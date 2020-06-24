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Экс-нардеп Белькова займется противодействием "Северному потоку-2"

Новости » Экономика     24.06.2020 - 11:10
Экс-нардеп Белькова займется противодействием "Северному потоку-2"
Фото: Ольга Белькова (tsoua.com)

Белькова получила должность в "Операторе ГТС Украины"

Руководителем направления по международной деятельности и работе с государственными органами ООО "Оператор ГТС Украины" назначена Ольга Белькова. Основной ее задачей будет продвижение и защита интересов ОГТСУ на международной арене, в первую очередь по вопросам реализации проектов "Северный поток - 2" и других обходных газопроводов.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

Как отмечается в сообщении, также приоритетной задачей Бельковой станет завершение процесса полной интеграции Украины в европейский газовый рынок.

Генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон напомнил"Оператор ГТС" - новая компания, которая только в январе этого года отделилась от Группы "Нафтогаз".

"Раньше у нас не было своей отдельной международной функции, поскольку за подобные вопросы отвечал главный офис "Нафтогаза". Поэтому сейчас мы активно формируем соответствующую команду, которая сможет успешно представлять "Оператора ГТС" на международной арене", - сказал он.

В свою очередь Белькова заявила, что ее решение сложить полномочия народного депутата и перейти в государственную стратегическую компанию имеет целью реализовать в энергетическом секторе реформы, которые были наработаны в парламенте за предыдущие 5 лет.

"Украинская ГТС должна быть востребованной и неотъемлемой частью европейской газотранспортной сети, Украина должна запустить полноценный рынок газа и интегрировать его в европейским", - отметила Белькова.

ООО "Оператор ГТС Украины" транзитирует природный газ из РФ в страны Европейского союза, транспортирует его по магистральным газопроводам для потребителей всех регионов Украины, а также обеспечивает участникам рынка доступ к украинским газохранилищам.

Напомним, народный депутат от фракции "Батькивщина" Ольга Белькова подала заявление о прекращении полномочий, а Верховная рада 18 июня одобрила ее решение.

Как сообщало РБК-Украина, советник председателя правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль возглавила защита компании в судах и исполнительных производствах в спорах с "Газпромом" и в делах против Российской Федерации.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины ГазпромгазСеверный поток-2
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