У екс-міністра Табачника заарештували активи на понад 2 млн доларів

СБУ зазначає, що загальна сума арештованого становить понад 2 млн доларів. Щоб приховати статки, Табачник "переписав" майно на родичів. Проте СБУ викрила схему, таким чином вдалося накласти арешт на:

пів квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;

житловий будинок площею понад 600 кв. м;

5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;

банківський рахунок на 147 тисяч доларів.

Наразі екс-регіонал переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму.

Фото: суд заарештував майно Табачника (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, що у листопаді минулого року Табачнику оголосили підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). СБУ встановила, що екс-міністр брав активну участь в організації так званих "референдумів" на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Він особисто консультував місцевих гауляйтерів і готував проєкт доповідної записки на заступника голови уряду РФ щодо охорони "виборчих дільниць".

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