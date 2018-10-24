Экс-министра обороны Греции арестовали за коррупцию

Фото: Яннос Папантониу (thenationalherald Eurokinissi)

Экс-министра обвиняют в получении 2,8 млн швейцарских франков за контракт на модернизацию шести фрегатов ВМС Греции

В Греции суд арестовал бывшего министра обороны Янноса Папантониу, а также его супругу Ставрулу Кураку, по обвинению в коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на газету Naftemporiki.

Сторона обвинения отмечает, что экс-министр незаконно получил 2,8 млн швейцарских франков за контракт на модернизацию шести фрегатов Военно-морских сил Греции. Указано, что Папантониу не только не признал вину, но и заявил, что благодаря модернизации кораблей бюджет страны сэкономил 3 млрд евро, которые потребовались бы на строительство новых.

"Я не получал денег, у вас нет абсолютно ничего", - цитирует его заявление газета.

Так, Папантониу был министром финансов Греции с 1994 по 2001 год, а с 2001 по 2003 год занимал пост главы Минобороны. В 2013 году его обвинили его в уклонении от налогов. Также ему вменяли скрытие на счету в швейцарском банке 2,85 млн долларов. Его арестовали вместе с супругой, но позже он вышел под залог в 100 тысяч евро, а еще 50 тысяч евро заплатили за освобождение его жены.

Кроме того, сообщается, что в ходе расследования стало известно, что на счетах в швейцарском банке Папантониу хранил деньги, предположительно полученные благодаря контракту на модернизацию шести фрегатов ВМС, который был заключен в 2003 году.

Напомним, в 2013 году бывшего министра обороны Греции Акиса Цохатзопулоса приговорили к восьми годам тюремного заключения. Сообщалось, что Апелляционный суд Афин счел доказанным подлог документов, которые касались доходов чиновника в период с 2006 по 2009 год.

Как писало РБК-Украина, Верховный суд Румынии 8 февраля приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего министра финансов страны Дариуса Валкова за отмывание денег и соглашения, несовместимые с занимаемой должностью.