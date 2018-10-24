Екс-міністра оборони Греції заарештували за корупцію

Фото: Яннос Папантоніу (thenationalherald Eurokinissi)

Екс-міністра звинувачують в отриманні 2,8 млн швейцарських франків за контракт на модернізацію шести фрегатів ВМС Греції

У Греції суд заарештував колишнього міністра оборони Янноса Папантоніу, а також його дружину Ставрулу Курако, за звинуваченням у корупції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на газету Naftemporiki.

Сторона звинувачення зазначає, що екс-міністр незаконно отримав 2,8 млн швейцарських франків за контракт на модернізацію шести фрегатів Військово-морських сил Греції. Зазначено, що Папантоніу не тільки не визнав провину, але і заявив, що завдяки модернізації кораблів бюджет країни заощадив 3 млрд євро, які потрібні були б на будівництво нових.

"Я не отримував грошей, у вас немає абсолютно нічого", - цитує його заяву газета.

Так, Папантоніу був міністром фінансів Греції з 1994 по 2001 рік, а з 2001 по 2003 рік обіймав посаду глави Міноборони. У 2013 році його звинуватили його в ухилянні від податків. Також йому закидали приховування на рахунку в швейцарському банку 2,85 млн доларів. Його заарештували разом з дружиною, але пізніше він вийшов під заставу в 100 тисяч євро, а ще 50 тисяч євро заплатили за звільнення його дружини.

Крім того, повідомляється, що в ході розслідування стало відомо, що на рахунках у швейцарському банку Папантоніу зберігав гроші, ймовірно отримані завдяки контракту на модернізацію шести фрегатів ВМС, який був укладений у 2003 році.

Нагадаємо, в 2013 році колишнього міністра оборони Греції Акіса Цохатзопулоса засудили до восьми років тюремного ув'язнення. Повідомлялося, що Апеляційний суд Афін визнав доведеним підроблення документів, які стосувалися доходів чиновника в період з 2006 по 2009 рік.

Як писало РБК-Україна, Верховний суд Румунії 8 лютого засудив до 8 років позбавлення волі колишнього міністра фінансів країни Даріуса Валкова за відмивання грошей і угоди, несумісні з займаної посади.