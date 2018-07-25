Экс-министра Гриценко в России обвинили в призывах к терактам

В России отреагировали на слова Гриценко о взрывах в Таганроге и Москве

Бывшего министра обороны Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в России официально обвинили в призывах к террористической деятельности. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Сообщается, что в России расследуют дело о публичных призывах Гриценко к террористической деятельности в Москве и Таганроге в телеэфире "112 Украина" 2 июля 2017 года. Также сообщается, об аналогичных призывах в 16 июля 2014 года.

"По данным следствия, в указанный день в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании "Студия 1+1" Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов", - говорится в сообщении.

В России по данному факту в отношении Гриценко открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Уголовные дела против него соединены в одно производство, ему заочно предъявили обвинение.

Отметим, в июле 2017 года в эфире "112 Украина" Гриценко заявлял, что если ситуация со взрывами авто в Киеве "на самом деле война, а не игрища для президента, то на каждый взорванный автомобиль в Киеве или Мариуполе должны по два взорваться в Таганроге или Москве".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Следком РФ открыл новые дела против украинских военных якобы за обстрелы гражданских объектов на Донбассе.