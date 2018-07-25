Екс-міністра Гриценка в Росії звинуватили в закликах до терактів

У Росії відреагували на слова Гриценка про вибухи в Таганрозі та Москві

Колишнього міністра оборони України, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка в Росії офіційно звинуватили в закликах до терористичної діяльності. Про це йдеться в повідомленні Слідчого комітету РФ.

Повідомляється, що в Росії розслідують справу про публічні заклики Гриценка до терористичної діяльності в Москві й Таганрозі в телеефірі "112 Україна" 2 липня 2017 року. Також повідомляється, про аналогічні заклики до 16 липня 2014 року.

"За даними слідства, у зазначений день в ході прямої трансляції онлайн-конференції телерадіокомпанії "Студія 1+1" Гриценко виступив з публічним закликом до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації шляхом підриву залізничних поїздів", - йдеться в повідомленні.

У Росії за даним фактом стосовно Гриценка порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності). Кримінальні справи проти нього з'єднані в одне провадження, йому заочно пред'явили обвинувачення.

Відзначимо, в липні 2017 року в ефірі "112 Україна" Гриценко заявляв, що якщо ситуація з вибухами авто в Києві "насправді війна, а не ігрища для президента, то на кожен підірваний автомобіль у Київі або Маріуполі мають по два вибухнути в Таганрозі або Москві".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Слідчий комітет РФ відкрив нові справи проти українських військових нібито за обстріли цивільних об'єктів на Донбасі.