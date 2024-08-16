Екс-міністр назвав ключові недоліки законопроєкту щодо оподаткування посилок

"Уряд панічно шукає де ж взяти 500 млрд грн для покриття фіктивного дефіциту бюджету. Разом із ідеями вдарити "бейсбольною битою" підняття податків для українців та економіки в цілому, урядовців осіняють не менш деструктивно-креативні ідеї", - зазначив експерт.

Йдеться про законопроєкт, який Кабмін підтримав 18 липня 2024 року. У разі схвалення документа парламентом, закордонні посилки від фізособи до фізособи, якщо їхня вартість перевищую 45 євро, будуть оподатковуватися (зараз діє ліміт 150 євро). На посилки українцям з зарубіжних інтернет-магазинів взагалі пропонують поріг в 0 євро.

"При цьому, жодних логічних обґрунтувань цим цифрам нема. От я спеціально глянув, в США, де люди живуть набагато заможніше, ніж в Україні, встановлений неоподаткований ліміт на посилки 800 доларів. І все це відбувається на тлі нещодавніх заяв Спецпредставника США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, яка закликала українську владу не податки і збори підвищувати, а навести порядок на митниці, в податковій, звернути увагу на тіньову економіку", - написав Розенко.

Експерт впевнений, що гіпотетичні податкові надходження не зможуть перекрити витраченого додаткового ресурсу для адміністрування імпортного ПДВ з такої величезної кількості посилок. При цьому, ані в уряді, ані на митниці ніхто не розуміє, як можна проконтролювати понад 50 млн посилок на рік.

"Буде, як завжди. Позаяк проконтролювати таку кількість посилок фізично неможливо, то митниця підійде до питання "творчо". Когось буде оглядати за повною програмою, а на "потрібні" партії масштабного товару, як і раніше, закриватиме очі. Ясно, що не "бєзвозмєздно", - спрогнозував Розенко.

Ексміністр підкреслив, що людей спонукають віддавати перевагу інтернет-шопінгу надвисокі ціни в роздрібній торгівлі, інфляція та погіршення матеріальних умов. Але при цьому урядовці навіть не зважають на соціальну складову проблеми, не прогнозують наслідки.