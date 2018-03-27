Экс-министр информации РФ возможно был убит офицерами российской госбезопасности

Лесин был убит людьми, действующими по приказу российского олигарха, сообщает Buzzfeed

Бывший министр информации России (в 1999-2004 годах), экс-глава "Газпром-медиа" (в 2013-2015 годах) Михаил Лесин был убит в Вашингтоне осенью 2015 года, а не умер в результате несчастного случая. Утверждает бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, известный как автор так называемого "досье на Трампа" о его связях с Кремлем, передает Buzzfeed.

Согласно информации издания, Стил подготовил доклад об обстоятельствах смерти Лесина, который основан на информации предоставленной источниками в спецслужбах, в том числе и в России.

По данным трех источников, убийцами были российские агенты госбезопасности. Бывший деловой партнер Лесина и два сотрудника разведки рассказали, что дали ФБР информацию о том, что Лесин был убит людьми, действующими по приказу российского олигарха. После ссоры с Лесиным некий "российский олигарх, близкий к Путину", нанял нескольких сотрудников российских спецслужб в Вашингтоне, чтобы они "проучили" бывшего министра и медиаменеджера, утверждает Стил. Однако Лесин не перенес нападения - травмы оказались несовместимы с жизнью.

При этом выводы Стила противоречат официальным выводам следствия, проводимого ФБР, о том, что Лесин, будучи пьяным, получил множественные травмы в результате несчастного случая.

Однако отметим, что в статье Buzzfeed не приводятся доказательства в пользу версии Стила.

Как известно, Лесин был найден мертвым в гостиничном номере в Вашингтоне в 2015 году. Коронер заявил, что Лесин умер от тупого удара в голову, а также получил многочисленные травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. После расследования, которое длилось почти год, федеральный прокурор объявил, что Лесин умер из-за падений после нескольких дней чрезмерного потребления алкоголя.

Напомним, ранее издание BuzzFeed со ссылкой на источники в ФБР и американской разведке сообщало, что Лесин, который скончался в ноябре 2015 года в Вашингтоне, был убит накануне встречи с сотрудниками Минюста США.