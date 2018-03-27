Екс-міністр інформації РФ можливо був убитий офіцерами російської держбезпеки

Лесін був убитий людьми, що діють за наказом російського олігарха, повідомляє Buzzfeed

Колишній міністр інформації Росії (в 1999-2004 роках), екс-глава "Газпром-медіа" (в 2013-2015 роках) Михайло Лесін був убитий у Вашингтоні восени 2015 року, а не помер в результаті нещасного випадку. Про це стверджує колишній співробітник британської розвідки Крістофер Стіл, відомий як автор так званого "досьє на Трампа" про його зв'язки з Кремлем, передає Buzzfeed.

Згідно з інформацією видання, Стіл підготував доповідь про обставини смерті Лесіна, який заснований на інформації наданої джерелами в спецслужбах, у тому числі і в Росії.

За даними трьох джерел, вбивцями були російські агенти держбезпеки. Колишній діловий партнер Лесіна і два співробітника розвідки розповіли, що дали ФБР інформацію про те, що Лесін був убитий людьми, що діють за наказом російського олігарха. Після сварки з Лесіним якийсь "російський олігарх, близький до Путіна", найняв декількох співробітників російських спецслужб у Вашингтоні, щоб вони "провчили" колишнього міністра і медіаменеджера, стверджує Стіл. Однак Лесін не переніс нападу - травми виявилися несумісні з життям.

При цьому висновки Стіла суперечать офіційним висновкам слідства, проведеного ФБР, про те, що Лесін, будучи п'яним, отримав множинні травми в результаті нещасного випадку.

Однак зазначимо, що у статті Buzzfeed не наводяться докази на користь версії Стіла.

Як відомо, Лесін був знайдений мертвим у готельному номері в Вашингтоні в 2015 році. Коронер заявив, що Лесін помер від тупого удару в голову, а також отримав численні травми шиї, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок. Після розслідування, яке тривало майже рік, федеральний прокурор оголосив, що Лесін помер через падіння після декількох днів надмірного споживання алкоголю.

Нагадаємо, раніше видання BuzzFeed з посиланням на джерела у ФБР і американській розвідці повідомляло, що Лесін, який помер у листопаді 2015 року у Вашингтоні, був убитий напередодні зустрічі з працівниками Мін'юсту США.