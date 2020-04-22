Ермак предложил экс-министру финансов Уманскому должность советника

Бывший министр финансов Украины Игорь Уманский станет советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Ермака.

Ермак отметил, что его возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которую ранее озвучил Уманский.

"Поэтому я предложил ему механизм, который поможет истребить эти схемы. Он может этим заниматься в статусе моего официального советника с доступом к информации государственных органов", - отметил он.

Ермак добавил, что для координации этой работы появится межведомственная группа, в которую должны войти представители различных правоохранительных структур, а также аналитическая группа с привлечением международных экспертов.

"Они должны внимательно исследовать все процессы на таможне и налоговой и найти все схемы. В результате мы планируем получить от них существенную аналитику и пакет предложений, как эти схемы закрыть раз и навсегда", - добавил Ермак.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина подтвердил, что Уманский на посту министра подавал документы на увольнение глав Налоговой и Таможни.