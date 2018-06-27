Екс-правоохоронця засудили до 8 років тюрьми через співпрацю з "ДНР"

Чоловік став співпрацювати у травні 2014 року

У Донецькій області екс-правоохоронця засудили до 8 років тюрьми через співпрацюз так званою "ДНР". Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області на своїй сторінці у Facebook.

"Касаційний суд засудив колишнього правоохоронця, який співпрацював з представниками "ДНР", до восьми років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Так, повідомляється, що у травні 2014 року 45-річний чоловік, обіймаючи посаду заступника начальника Дебальцевського міського відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ (МВ ГУ МВС) України в Донецькій області, почав співпрацювати із учасниками терористичної організації “ДНР”.



"Зрадник, будучи озброєним автоматичною вогнепальною зброєю та в одязі з розпізнавальними знаками терористичної організації "ДНР", впродовж травня-червня 2014 року ніс службу на блокпосту бойовиків, розташованому на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський". До його обов’язків входила перевірка автотранспорту, документів громадян та багажу", - зазначають у прес-службі.



Крім того, правоохоронець отримав від начальника Дебальцевського МВ ГУ МВС України в Донецькій області табельну зброю та боєприпаси, які належали вказаному відділку, для подальшого схову з метою запобігання їх можливому захопленню учасниками "ДНР" за для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у регіоні та країні.

Так, вказану зброю та боєприпаси чоловік зберігав у себе вдома, однак у вересні того ж року на вимогу керівництва з власних міркувань повернув лише частину від отриманого, іншу частину було вилучено правоохоронцями під час обшуку домоволодіння.



"Суд першої інстанції та Апеляційний суд Донецької області, погодившись із доводами прокурора, визнав чоловіка винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.262 (викрадення, привласнення, вогнепальної зброї, бойових припасів, або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, та засудив до 8 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.



Засуджений своєї провини не визнав та звернувся до суду із касаційною скаргою, яку наразі залишено без задоволення, а вирок - без змін.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Луганській області поліцейські затримали ще одного екс-бойовика так званої "ЛНР".