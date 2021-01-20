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Экс-мэру Славянска Штепе избрали новую меру пресечения

Харьков, Среда 20 января 2021 17:56
Экс-мэру Славянска Штепе избрали новую меру пресечения
Фото: Неля Штепа (facebook.com)
Автор: Юлия Струк

Орджоникидзевский районный суд Харькова избрал ночной домашний арест экс-мэру Славянска Неле Штепе. При этом прокуратура просила о круглосуточном домашнем аресте.

Об этом сообщает "Суспільне".

Указано, что ходатайство прокурора судья Елена Глибко удовлетворила частично.

Штепа покинула судебный зал до объявления решения. Во время заседания она в очередной раз отвергла обвинения и просила назначить ей меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, скандальная бывшая городская глава Славянска Неля Штепа заняла третье место на выборах мэра, она не попадает во второй тур. В то же время "Партия мира и развития", первым номером которой была Штепа, проходит в городской совет.

Как писало РБК-Украина, 11 июля 2014 года Штепу задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. Экс-мэра удерживали в изоляторе до 20 сентября 2017 года. В октябре 2019 года ЕСПЧ признал нарушения со стороны Украины по делу Штепы.

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