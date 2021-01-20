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Екс-меру Слов'янська Штепі обрали новий запобіжний захід

Харків, Середа 20 січня 2021 17:56
Екс-меру Слов'янська Штепі обрали новий запобіжний захід
Фото: Неля Штепа (facebook.com)
Автор: Юлія Струк

Орджонікідзевський районний суд Харкова обрав нічний домашній арешт екс-меру Слов'янська Нелі Штепі. При цьому прокуратура просила про цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє "Суспільне".

Вказано, що клопотання прокурора суддя Олена Глібко задовольнила частково.

Штепа покинула судову залу до оголошення ухвали. Під час засідання вона вчергове відкинула звинувачення та просила призначити їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, скандальна колишня міська глава Слов'янська Неля Штепа посіла третє місце на виборах мера, вона не потрапляє до другого туру. У той же час "Партія миру і розвитку", першим номером якої була Штепа, проходить до міської ради.

Як писало РБК-Україна, 11 липня 2014 року Штепу затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність України й створенні терористичної організації. Екс-мера утримували в ізоляторі до 20 вересня 2017 року. У жовтні 2019 року ЄСПЛ визнав порушення з боку України у справі Штепи.

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